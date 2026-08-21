Leroy Seafood Group ASA Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Leroy Seafood Group ASA Un äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.07 USD gegenüber 0.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 836.4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 856.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch