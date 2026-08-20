Leroy Seafood Group ASA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Leroy Seafood Group ASA lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.34 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Leroy Seafood Group ASA ein Ergebnis je Aktie von 0.210 NOK vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10.56 Prozent auf 7.89 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Leroy Seafood Group ASA 8.83 Milliarden NOK umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.602 NOK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 8.41 Milliarden NOK erwartet.

Redaktion finanzen.ch