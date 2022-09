Lepu Medical will an Schweizer Börse bis zu 224 Millionen Dollar aufnehmen

Zürich (awp) - Das chinesische Medizinaltechnikunternehmen Lepu Medical hat am Donnerstag das Bookbuilding-Verfahren für seine Zweitkotierung an der Schweizer Börse gestartet. Die Aktien sollen bekanntlich als Global Depository Receipts (GDR) an der SIX Swiss Exchange kotiert werden.

Das Unternehmen strebt einen Preis zwischen 12,31 und 12,68 US-Dollar für jeden GDR an, wie der Bookrunner am Donnerstag mitteilte. Angeboten werden den Angaben zufolge rund 11,9 Millionen Basis-GDRs sowie bis zu 5,8 Millionen zusätzliche sogenannte Up-Size-GDRs. Das angestrebte Gesamtvolumen liege damit zwischen 147 und 224 Millionen US-Dollar. Jedes GDR repräsentiert fünf A-Aktien des Unternehmens, dessen Hauptmarkt die Shanghai Stock Exchange ist.

Der Handelsstart ist am 21. September geplant, wie es weiter heisst. Den grössten Anteil des frischen Geldes will Lepu den Angaben zufolge verwenden, um die Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Aber auch die Etablierung im Ausland inklusive Kauf von Lizenzen für seine Produkte nennt das Unternehmen als Ziel.

Lepu ist eine der ersten chinesischen Firmen, die im Rahmen des neu eingerichteten Handelssegments von SIX Swiss Exchange namens "China-Switzerland Stock Connect" an die Schweizer Börse gehen. Für die Hinterlegungsscheine der am Programm teilnehmenden Firmen gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr.

tv/ra