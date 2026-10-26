Lepu Medical Technology (Beijing) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lepu Medical Technology (Beijing) hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.10 CNY. Im letzten Jahr hatte Lepu Medical Technology (Beijing) einen Gewinn von 0.160 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Lepu Medical Technology (Beijing) mit einem Umsatz von insgesamt 1.41 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9.99 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch