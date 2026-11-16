LEOPALACE21 zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LEOPALACE21 präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 16.84 JPY gegenüber 12.09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.76 Prozent auf 116.65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch