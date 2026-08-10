LEOPALACE21 legte Quartalsergebnis vor

LEOPALACE21 hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 22.14 JPY. Im letzten Jahr hatte LEOPALACE21 einen Gewinn von 1.51 JPY je Aktie eingefahren.

LEOPALACE21 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115.90 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch