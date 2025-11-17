LEOPALACE21: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LEOPALACE21 präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.09 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LEOPALACE21 ein EPS von 14.20 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LEOPALACE21 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 110.29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 107.25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch