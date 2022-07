Leonteq lanciert Sharia-konforme Treuhandzertifikate

Zürich (awp) - Die Derivatboutique Leonteq erweitert ihr Angebot mit Sharia-konformen Treuhandzertifikaten (Trust Certificates). Damit will Leonteq nach der Eröffnung eines Büros in Dubai im Jahr 2021 einen breiteren Markt des Golf-Kooperationsrates bedienen.

Die Treuhandzertifikate werden von IBDAA Certificate Issuer Ltd., einer eigenständigen Zweckgesellschaft, unter dem Shari'a Compliant Trust Certificate Issuance and Offering Programme ("Programm") mit Leonteq Securities AG als Lead Manager emittiert, wie es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung heisst. Die Zertifikate seien darauf ausgelegt, finanzielle Renditen zu erzielen, die denen von traditionellen strukturierten Anlageprodukten entsprechen.

Leonteq Securities AG habe Amanie Advisors Limited als Berater für die Sharia-Konformität des Programms beauftragt. Das Sharia-Aufsichtsgremium von Amanie, bestehend aus vier islamischen Gelehrten, sei zum Schluss gekommen, dass das Programm den Anforderungen der islamischen Prinzipien entspreche.

pre/kw