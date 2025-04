Leonteq lanciert Angebot an kotierten Hebelprodukten

Zürich (awp) - Der Derivatespezialist Leonteq tritt in der Schweiz in den Markt für börsenkotierte Hebelprodukte ein. Mit dem neuen Angebot will das Unternehmen laut eigenen Angaben seine Marktposition stärken und die Kunden- und Ertragsbasis erweitern und diversifizieren.

Leonteq habe in den letzten Wochen bereits über 2500 Hebelprodukte an der SIX Swiss Exchange gelistet, heisst es in einer Mitteilung des Finanzinstituts vom Mittwoch. Nun plane das Institut das Produktuniversum in den kommenden Monaten weiter auszubauen, einschliesslich eines Rollouts an der BX Swiss.

Seit 2022 habe Leonteq dafür eine automatisierte "Retail-Flow-Plattform" entwickelt, heisst es weiter. Diese ermögliche Kunden den Zugang zu einem umfassenden Angebot an verbrieften Hebelprodukten, darunter Mini-Futures und Open-End Warrants mit Knock-Out. Die Skalierbarkeit der Plattform solle eine Expansion in weitere Märkte unterstützen.

tp/hr