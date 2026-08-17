Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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17.08.2026 18:19:55
Leonteq: Gruppe um Financier schnappt sich 30 Prozent - ausserordentliche GV
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
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18:39
|Leonteq: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September (AWP)
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17:45
|Press release: Information on Leonteq's shareholder base (EQS Group)
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17:45
|Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq (EQS Group)
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16:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagnachmittag höher (finanzen.ch)
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12:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün (finanzen.ch)
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14.08.26
|Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
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14.08.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Leonteq AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich leichter -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne zum Handelsende an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt war zum Wochenstart ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigte sich ebenfalls schwächer. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.