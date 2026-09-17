Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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17.09.2026 18:36:36
Leonteq-Grossaktionär Rainer-Marc Frey baut Anteil auf knapp 30 Prozent aus
Zürich (awp) - Der Investor Rainer-Marc Frey hat seinen Anteil an Leonteq weiter erhöht. Er hält nun direkt oder über die H21 Macro Limited 29,78 Prozent an dem auf strukturierte Produkte spezialisierten Unternehmen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend hiess.
Die H21 Macro Limited habe dabei 1'194'996 Leonteq-Aktien von Raiffeisen Schweiz erworben. Dies entspricht 6,46 Prozent der ausstehenden Aktien. Zuletzt hatte Raiffeisen Schweiz einen Anteil von rund 7 Prozent an Leonteq gemeldet. Bereits im März 2026 hatte Raiffeisen ein Aktienpaket von 16,2 Prozent an H21 Macro und 6,5 Prozent an die privaten Investoren veräussert.
Für die ausserordentliche Generalversammlung am 21. September 2026 seien nur die am 14. September 2026 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktien stimmberechtigt, heisst es in der Mitteilung weiter. Verkäufe nach diesem Stichtag führten zum Verlust des Stimmrechtsumfangs.
awp-robot/cg/tp
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