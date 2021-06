Leonteq erwartet Rekordgewinn für erstes Halbjahr 2021 - Aktie springt hoch

Auch die Kapitalbasis dürfte sich per Mitte des Jahres verstärkt haben, wie das Finanzunternehmen am Dienstag mitteilte.

Leonteq verzeichne in seinem "zunehmend diversifizierten Geschäft" eine anhaltend hohe Kundenaktivität und habe im bisherigen Jahresverlauf starke Kommissionserträge erzielt, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Unternehmen konzentrierte sich weiterhin auf "diszipliniertes Risikomanagement" und habe in einem günstigen Marktumfeld ein signifikant positives Handelsergebnis erzielt.

Den bisher höchsten Semestergewinn hatte Leonteq im zweiten Halbjahr 2018 mit einem Gewinn vor Steuern von 52,9 Millionen Franken erzielt, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Im dem von der Corona-Pandemie geprägten ersten Halbjahr 2020 hatte das Unternehmen noch einen Gewinn vor Steuern von 4,8 Millionen und einen Reingewinn von 5,5 Millionen Franken ausgewiesen.

Die Kapitalbasis erwartet Leonteq nun bereits per Ende Juni 2021 im Bereich von 800 Millionen Franken. Bisher wurde die Kennzahl, die als Summe des Eigenkapitals und der aufgeschobenen Erträge definiert ist, per Ende Dezember 2021 auf diesem Wert erwartet. Ende des vergangenen Jahres hatte sich die Kapitalbasis noch auf 723 Millionen Franken belaufen.

Leonteq-Aktien ziehen nach Ankündigung von Rekordgewinn stark an

Die Leonteq-Aktien legen am Dienstag im frühen Handel stark zu. Der Derivatespezialist hatte vorbörslich einen neuen Rekordgewinn für das erste Semester sowie eine klar verstärkte Kapitalposition angekündigt. Am Markt zeigt man sich positiv überrascht von der Mitteilung.

Aktuell notieren Leonteq als stärkste Titel im breiten SPI-Index um 11,84 Prozent im Plus auf 54,80 Franken.

Definitiv zu begrüssen seien die positiven Tendenzen bei den Gebühreneinnahmen, lobt ZKB-Analyst Michael Kunz in einem Kommentar. Das Handelsergebnis bei Leonteq bleibt für ihn allerdings eine "Wundertüte". Nach einem Verlust von 107 Millionen im ersten Halbjahr 2020 sei es dieses Mal offenbar in die andere Richtung Achterbahn gefahren, stellt er fest.

Insgesamt sei es bei Leonteq offenbar die "Gretchenfrage", was künftig für das Handelsergebnis angesetzt werden könne, so Kunz. Solange die tatsächlichen Einflussfaktoren nicht auf dem Tisch lägen, sei es schwierig, eine positive Empfehlung für die Aktien auszusprechen - entsprechend bleibt der ZKB-Analyst bei seiner Empfehlung "Marktgewichten".

tp/hr

Zürich (awp)