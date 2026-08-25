Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’447 -0.1%  SPI 20’312 0.0%  Dow 53’417 0.3%  DAX 26’107 -0.1%  Euro 0.9366 0.1%  EStoxx50 6’448 -0.2%  Gold 4’650 0.0%  Bitcoin 64’721 2.2%  Dollar 0.8039 0.2%  Öl 91.3 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Orior-Aktie: Umsatz im Halbjahr rückläufig - Prognose gesenkt
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Bitcoin klettert über 80'000 US-Dollar - Höchster Stand seit über drei Monaten
Deutschland: Destatis korrigiert BIP-Wachstum im 2. Quartal auf 0,3 Prozent
Leonteq-Aktie: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen
Suche...
ETF Sparplan

Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Entlastung 25.08.2026 08:20:37

Leonteq-Aktie: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen

Leonteq-Aktie: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen

Leonteq hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten gefunden.

Leonteq
23.15 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
An der ausserordentlichen GV vom 21. September soll Andreas Casutt gewählt werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zudem sieht sich das Unternehmen mit Forderungen des neuen Grossaktionärs Rainer-Marc Frey konfrontiert.

Ursprünglich hätte Felix Oegerli das Präsidentenamt bei Leonteq

Im April wurde deshalb seine Wahl verschoben. Begründung: Bis zum Erhalt der Genehmigungen und zum Abschluss der Transaktion wolle er sich nicht zur Wahl stellen.

Die Transaktion ist seit kurzem zwar abgeschlossen. Oegerli habe nun aber beschlossen, sich auf seine künftige Rolle als bedeutender Minderheitsaktionär zu konzentrieren und werde nicht zur Wahl antreten, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.

Der neue Präsident Casutt folgt auf Christopher Chambers, der wie angekündigt aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Casutt ist laut den Angaben ein erfahrener Rechtsanwalt und verfüge über umfangreiche Erfahrung in den Verwaltungsräten börsenkotierter Unternehmen - etwa bei Siegfried oder Mikron.

Ausserdem wird der ehemalige Siegfried-CFO und Multi-Verwaltungsrat Reto Suter zur Wahl ins Gremium vorgeschlagen. Er soll Philippe Weber ersetzen, der wie angekündigt nicht mehr kandidiert. Geplant ist ausserdem, dass Philippe Le Baquer neuer Vizepräsident wird.

Frey will Aktienrückkaufprogramm

An der ausserordentlichen GV wird auch über Anträge des neuen Grossaktionärs Rainer-Marc Frey abgestimmt, der mit dem Kauf des Raiffeisen-Pakets zum grössten Leonteq-Aktionär aufgestiegen ist (Anteil 23,3%). Konkret fordert dieser ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Franken.

Der (aktuelle) Verwaltungsrat gibt dazu keine Empfehlung ab. Er lässt aber in der Einladung zur GV durchblicken, dass dieses seiner Meinung nach zu früh kommt. Er wollte erst Anfang 2027 ein Rückkaufprogamm lancieren, sofern die CET1-Kapitalquote "nachhaltig auf einem Niveau von deutlich über 15 Prozent gehalten werden kann", wie er betont.

Eine zweite Forderung von Frey, über die ebenfalls an der GV abgestimmt wird, lehnt der Verwaltungsrat ab. Es geht um eine Statutenänderung, wonach die Mitglieder des Verwaltungsrats zusätzlich zur fixen Vergütung eine variable Vergütung in Form von Beteiligungspapieren der Gesellschaft erhalten können. Die vorgeschlagenen Änderungen stehen laut dem Verwaltungsrat nicht im Einklang mit den Best-Practice-Grundsätzen für die Vergütung von nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern börsenkotierter Schweizer Unternehmen.

Entlastung beantragt

An der ausserordentlichen Generalversammlung beantragt der Verwaltungsrat zudem laut den Angaben die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 in zwei getrennten Abstimmungen.

An der letzten ordentlichen Generalversammlung war der Antrag zur Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung kurz vor Beginn der Versammlung zurückgezogen worden. Grund waren noch laufende aufsichtsrechtliche Überprüfungen. Stimmrechtsberater und die Aktionärsstiftung Ethos hatten eine Entlastung damals als verfrüht kritisiert. Im Juni hatte der Derivate-Spezialist den Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten bekannt gegeben.

rw/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Leonteq vermeldet Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten - Aktie springt kräftig an

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Leonteq AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Leonteq AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
24.08.26 Logo WHS Bitcoin explodiert, Nasdaq fällt: Nvidia entscheidet jetzt alles!
24.08.26 Marktüberblick: Stahlwerte gesucht
24.08.26 SMI bekommt spät die Kurve
21.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adobe, Oracle, SAP
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’012.41 19.54 SJYB2U
Short 15’323.95 13.70 SJZBBU
Short 15’896.89 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’447.19 24.08.2026 17:31:36
Long 13’814.56 19.54 SGBRFU
Long 13’506.90 13.77 S1B6WU
Long 12’929.48 8.92 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DEUTZ
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test

Top-Rankings

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.