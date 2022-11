Leonteq-Aktie: Leonteq entwickelt neues Produktlabel für mehr Anlegersicherheit

Es nennt sich ETP+.

Dabei hätten sowohl die Verwahrstelle als auch der Collateral Agent (Sicherheiten-Vertreter) ihren Sitz in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zudem erfolgten tägliche unabhängige Kontrollen, die das Emittentenrisiko "entscheidend" mindern würden.

Leonteq arbeitet dafür mit der Schweizer Börse SIX zusammen. Im Rahmen einer Vereinbarung würden die Sicherheiten bei SIX SIS AG gehalten, und die SIX Repo AG sei in ihrer Funktion als Collateral Agent für die tägliche Überprüfung der Sicherheiten verantwortlich. Die Besicherungslösung für ETP+ basiert demnach auf einem seit 2012 etablierten Rahmenwerk mit der SIX.

Leonteq als ein reguliertes Wertpapierhaus mit einem Investment-Grade-Rating und einer "starken Kapitalbasis" biete mit der neuen Struktur "überzeugende Differenzierungsmerkmale zu bestehenden ETP-Anbietern", glaubt die Spezialistin für strukturierte Produkte.

Bereits wurde auch ein erstes Produkt mit den neuen Label lanciert: Es handelt sich um ein ETP+ auf den neuen FuW Swiss 50 Index NTR. Darin sind die 50 grössten handelbaren Schweizer Unternehmen enthalten.

uh/ra

Zürich (awp)