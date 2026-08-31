Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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31.08.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagvormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,45 CHF.
Die Leonteq-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 21,45 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'264 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 21,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'466 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,96 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 110,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,09 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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