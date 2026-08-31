Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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31.08.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagmittag nahe Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Leonteq. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Leonteq-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 21,60 CHF.
Die Leonteq-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,60 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'185 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Leonteq-Aktie bei 21,65 CHF. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 21,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 21,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'914 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 3,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Mit einem Kursverlust von 52,78 Prozent würde die Leonteq-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,09 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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