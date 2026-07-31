Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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31.07.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 17,22 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Leonteq-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 17,22 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'153 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Leonteq-Aktie bis auf 17,22 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 17,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'255 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 18,92 CHF. Gewinne von 9,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,06 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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