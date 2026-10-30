Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Einbussen

Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 19,96 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'834 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 19,92 CHF. Bei 20,05 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 985 Leonteq-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 48,90 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,383 CHF je Aktie ausschütten.

Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,17 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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