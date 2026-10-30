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30.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 19,50 CHF.
Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 19,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'831 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 19,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 20,05 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'528 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 12,56 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 47,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,383 CHF.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Leonteq am 30.10.2026
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