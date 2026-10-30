Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 19,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'831 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 19,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 20,05 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'528 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 12,56 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 47,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,383 CHF.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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