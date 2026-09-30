Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochvormittag gefragt

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 19,84 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'843 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Leonteq-Aktie legte bis auf 20,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 892 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,40 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 48,59 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,383 CHF belaufen.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,16 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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