Leonteq Aktie News: Anleger greifen bei Leonteq am Nachmittag zu

Das Papier von Leonteq legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 20,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Leonteq-Aktie bei 20,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 3'873 Stück.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF an. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 10,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,383 CHF je Leonteq-Aktie.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,16 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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