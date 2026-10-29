Leonteq Aktie News: Leonteq stabilisiert sich am Mittag

Zum Vortag unverändert notierte die Leonteq-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 20,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'793 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Leonteq-Aktie bei 20,20 CHF. Bei 20,00 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'990 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 9,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 49,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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