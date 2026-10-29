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29.10.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq stabilisiert sich am Mittag
Die Aktie von Leonteq zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 20,10 CHF bewegte sich die Leonteq-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Zum Vortag unverändert notierte die Leonteq-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 20,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'793 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Leonteq-Aktie bei 20,20 CHF. Bei 20,00 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'990 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 9,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 49,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Leonteq am 29.10.2026
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