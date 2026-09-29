Leonteq Aktie News: Leonteq kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Leonteq-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 20,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'761 Punkten tendiert. Bei 20,00 CHF erreichte die Leonteq-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 20,00 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,00 CHF. Bisher wurden heute 10 Leonteq-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Gewinne von 11,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (10,20 CHF). Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 49,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.

Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,16 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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