Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Leonteq-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 19,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'775 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,60 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,00 CHF. Zuletzt wechselten 5'364 Leonteq-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 47,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,16 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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