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28.10.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 20,10 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 20,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'500 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Leonteq-Aktie bis auf 20,10 CHF. Bei 20,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 482 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 10,95 Prozent wieder erreichen. Bei 10,20 CHF fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF.
Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,17 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Leonteq am 28.10.2026
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