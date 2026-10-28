Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 20,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'500 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Leonteq-Aktie bis auf 20,10 CHF. Bei 20,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 482 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 10,95 Prozent wieder erreichen. Bei 10,20 CHF fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF.

Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,17 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie in Grün: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick

Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten

Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen