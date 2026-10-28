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28.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochnachmittag kaum verändert
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 20,20 CHF an der Tafel.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Leonteq-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 20,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Leonteq-Aktie bei 20,30 CHF. In der Spitze fiel die Leonteq-Aktie bis auf 19,94 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'839 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 49,50 Prozent wieder erreichen.
Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,383 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,17 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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