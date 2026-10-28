Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochnachmittag kaum verändert

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Leonteq-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 20,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Leonteq-Aktie bei 20,30 CHF. In der Spitze fiel die Leonteq-Aktie bis auf 19,94 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'839 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 49,50 Prozent wieder erreichen.

Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,383 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,17 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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