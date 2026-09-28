Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag in Grün

Im SIX SX-Handel gewannen die Leonteq-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'848 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 20,50 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'460 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 10,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 49,13 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,383 CHF belaufen.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,16 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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