Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Rot

Die Leonteq-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 19,90 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'821 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 19,84 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 16'742 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. 12,06 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 95,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Leonteq-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 1,16 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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