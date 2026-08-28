Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag tiefer

Die Leonteq-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 20,75 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'326 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 20,75 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,85 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 1'110 Stück.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 22,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,47 Prozent. Bei 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 103,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,09 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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