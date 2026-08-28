Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag in Grün

Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 21,65 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'289 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Leonteq-Aktie bei 22,10 CHF. Bei 20,85 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89'894 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Mit Abgaben von 52,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,367 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,09 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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