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Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

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28.08.2026 16:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag in Grün

Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,8 Prozent auf 21,65 CHF.

Leonteq
23.10 EUR 3.59%
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Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 21,65 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'289 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Leonteq-Aktie bei 22,10 CHF. Bei 20,85 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89'894 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Mit Abgaben von 52,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,367 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,09 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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