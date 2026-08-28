Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq legt am Mittag zu
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 21,70 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 4,1 Prozent auf 21,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 22,00 CHF erreichte die Leonteq-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,85 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 46'803 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,20 CHF fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,00 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,367 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,09 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie
Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen
Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September
Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
28.08.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Börse Zürich: SPI am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Leonteq AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Leonteq am 28.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.