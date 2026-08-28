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28.08.2026 12:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq legt am Mittag zu

Leonteq Aktie News: Leonteq legt am Mittag zu

Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 21,70 CHF zu.

Leonteq
23.10 EUR 3.59%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 4,1 Prozent auf 21,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 22,00 CHF erreichte die Leonteq-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,85 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 46'803 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,20 CHF fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,00 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,367 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,09 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.63 STBJYU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Leonteq am 28.08.2026

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