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27.11.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq gewinnt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Leonteq. Zuletzt wies die Leonteq-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 18,86 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 18,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'897 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,12 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'952 Leonteq-Aktien.
Bei 22,30 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 15,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,20 CHF. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Mit Abgaben von 45,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Leonteq-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,425 CHF aus.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Leonteq.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Leonteq-Aktie in Höhe von 1,30 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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