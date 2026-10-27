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27.10.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq zeigt sich am Dienstagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Leonteq. Zuletzt konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 20,20 CHF.
Die Leonteq-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 20,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'503 Punkten liegt. Bei 20,20 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'243 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Bei 10,20 CHF fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 49,50 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,383 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Am 10.02.2028 wird Leonteq schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,17 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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