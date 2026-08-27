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Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

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27.08.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Leonteq Aktie News: Leonteq am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Leonteq. Im SIX SX-Handel gewannen die Leonteq-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Leonteq
22.30 EUR 2.53%
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Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 20,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'317 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Leonteq-Aktie bei 20,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,80 CHF. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192 Stück gehandelt.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 8,25 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 101,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Leonteq-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,367 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 1,09 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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