Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.08.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Donnerstagnachmittag in Grün
Die Aktie von Leonteq zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Leonteq legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 20,70 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Leonteq-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'208 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Leonteq-Aktie bisher bei 21,00 CHF. Bei 20,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12'210 Leonteq-Aktien gehandelt.
Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 22,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 7,73 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 50,72 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 1,09 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie
Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen
Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September
Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
16:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Donnerstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
26.08.26
|SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
25.08.26