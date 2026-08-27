Leonteq Aktie News: Leonteq am Donnerstagnachmittag in Grün

Im SIX SX-Handel gewannen die Leonteq-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'208 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Leonteq-Aktie bisher bei 21,00 CHF. Bei 20,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12'210 Leonteq-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 22,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 7,73 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 50,72 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 1,09 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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