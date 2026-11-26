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26.11.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Leonteq. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 18,62 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 18,62 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Bei 18,70 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 18,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'011 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,425 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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