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26.10.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Leonteq gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Leonteq-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 20,85 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Leonteq-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'427 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Leonteq-Aktie bis auf 21,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 20,90 CHF. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'381 Stück gehandelt.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Leonteq-Aktie 6,95 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 104,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Leonteq-Aktie in Höhe von 1,17 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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