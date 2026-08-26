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26.08.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie von Leonteq gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Leonteq-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 20,65 CHF abwärts.

Leonteq
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Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 20,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'469 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Leonteq-Aktie bis auf 20,65 CHF. Mit einem Wert von 20,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 3'032 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 22,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 7,99 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 50,61 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,367 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,09 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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