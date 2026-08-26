Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Leonteq-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 20,05 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'508 Punkten realisiert. Die Leonteq-Aktie sank bis auf 20,05 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17'708 Leonteq-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,22 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 96,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,09 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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