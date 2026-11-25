Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 18,36 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Leonteq-Aktie bis auf 17,72 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,72 CHF. Zuletzt wechselten 5'650 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,30 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,20 CHF. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 44,44 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,425 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,30 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie in Grün: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick

Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten

Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen