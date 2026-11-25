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25.11.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 18,36 CHF abwärts.
Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 18,36 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'844 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Leonteq-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,72 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,72 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 4'290 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,30 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 80,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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