Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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25.09.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagvormittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 20,25 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Leonteq-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 20,25 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'822 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 20,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 325 Leonteq-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,12 Prozent hinzugewinnen. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 98,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,383 CHF. Im Vorjahr hatte Leonteq 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,16 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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