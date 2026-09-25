Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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25.09.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag billiger
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Leonteq-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 20,05 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 20,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'762 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie sank bis auf 19,98 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 20,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 17'857 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 10,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,383 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Am 10.02.2028 wird Leonteq schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,16 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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