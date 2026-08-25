Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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25.08.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 22,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Leonteq-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 22,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'325 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Leonteq-Aktie bis auf 22,20 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,60 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 11'974 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,20 CHF. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 53,64 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,367 CHF aus.
Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,07 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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