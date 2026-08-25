Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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25.08.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag im Minus
Die Aktie von Leonteq gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Leonteq-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 20,75 CHF.
Die Leonteq-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 20,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'373 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Leonteq-Aktie bis auf 20,75 CHF. Bei 21,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 48'019 Stück.
Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,20 CHF. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 103,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,367 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,07 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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