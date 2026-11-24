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24.11.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 18,50 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 18,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'764 Punkten steht. Der Kurs der Leonteq-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,50 CHF nach. Mit einem Wert von 18,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 102 Leonteq-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 44,86 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,425 CHF je Leonteq-Aktie.
Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,30 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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