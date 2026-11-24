Die Leonteq-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 18,64 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'728 Punkten notiert. Im Tief verlor die Leonteq-Aktie bis auf 18,38 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'443 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 19,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,28 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,425 CHF. Im Vorjahr hatte Leonteq 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Leonteq dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,30 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie in Grün: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick

Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten

Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen