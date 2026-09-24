Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag mit Kursverlusten

Die Leonteq-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 20,20 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'717 Punkten notiert. Bei 19,94 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 20,70 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 5'109 Aktien.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (10,20 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 49,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,16 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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