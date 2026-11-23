Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 18,32 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'486 Punkten steht. Der Kurs der Leonteq-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,30 CHF nach. Bei 18,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 274 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,72 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,425 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,30 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie in Grün: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick

Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten

Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen