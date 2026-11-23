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23.11.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 18,42 CHF.
Der Leonteq-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 18,42 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'676 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 18,20 CHF. Mit einem Wert von 18,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'801 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Gewinne von 21,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,63 Prozent.
Zuletzt erhielten Leonteq-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,425 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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